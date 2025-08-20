Economía

Presidente del BCCR aboga por dar más espacio a las ‘fintechs’ para mejorar la competencia con bancos

Banco Central valora promover los bancos digitales para aumentar la competencia. Sin embargo, la banca tradicional y expertos piden un marco regulatorio claro.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) se muestra abierto a la incorporación de bancos digitales en el sistema financiero nacional, como una forma de fomentar una mayor competencia. Entre los nuevos actores están las fintechs (financial technology, en inglés), empresas de la industria financiera que usan la tecnología para competir con las entidades tradicionales, como los bancos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bancos digitalesBancosFintechBanco CentralBCCRRóger Madrigal
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.