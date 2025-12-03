Scotiabank se transforma en Davibank, así será el cambio para los clientes del banco

Davibank, antes Scotiabank, es el nuevo banco de Davivienda Group en Costa Rica.

Davivienda Group anunció la integración de las operaciones de Scotiabank en Costa Rica, por lo que ahora operará con dos bancos en el país mientras completa la fusión de ambos negocios.

Este nuevo banco controlado por el grupo operará con el nombre de Davibank (antes Scotiabank).

Davivienda Group operará con dos bancos en Costa Rica

Los clientes de la entidad no tendrán que realizar ningún trámite adicional, ya que todos los productos, servicios y canales —tanto digitales como físicos— continúan funcionando con normalidad y seguridad.

Ahora, los clientes tendrán más del doble de cajeros para retiros gratuitos, al contar con acceso a toda la red de Davibank y Davivienda, así como más sucursales para el pago de préstamos y tarjetas de crédito, entre otros.

Es decir, los usuarios tanto de Davivienda como de Davibank tendrán acceso a los cajeros de ambas entidades. Las sucursales alcanzarán las 50 y los cajeros sumarán 331 en todo el país.

El nuevo banco anunció el lanzamiento de tarjeta débito Pyme Davibank. Además, durante los primeros 90 días de operación, los clientes del segmento tendrán 0% en comisiones de adquirencia, que es el cobro que realiza el banco a un comercio por recibir pagos con tarjeta.

Cambio de estructura

Davibank se integró, desde este miércoles, al holding Davivienda Group. De esta forma, la empresa quedará con dos bancos en Costa Rica: Davivienda y Davibank.

“Nos sentimos orgullosos de contar con Scotiabank como nuestro socio global”, afirmó Javier Suárez, presidente de Davivienda Group (...) Esta alianza nos impulsa a crear más valor y más oportunidades para todos", manifestó Javier Suárez, presidente de Davivienda Group.

En un comunicado, el grupo anunció que Rodolfo Herrera asumirá la presidencia ejecutiva de Davibank.