Economía

Scotiabank se transforma en Davibank, así será el cambio para los clientes del banco

A partir de este miércoles, la ‘holding’ Davivienda Group operará con dos bancos en Costa Rica: Davivienda y Davibank

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
DAVIbank, antiguo Scotiabank en Sabana Norte
Davibank, antes Scotiabank, es el nuevo banco de Davivienda Group en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DavibankDaviviendaScotiabankBanca
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.