¿Tiene ingresos entre ¢500.000 y ¢1,5 millones? Vea la oferta de tarjetas de crédito en la banca

Conozca la oferta de tarjetas de crédito que tienen cinco bancos por rango de ingresos.

Por Luis Enrique Brenes
La banca tiene una oferta amplia de tarjetas de crédito para las personas con ingresos entre ¢500.000 y ¢1,5 millones
La banca tiene una oferta amplia de tarjetas de crédito para las personas con ingresos entre ¢500.000 y ¢1,5 millones. (Shutterstock/Shutterstock)







