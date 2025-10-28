Estas son las tarjetas ‘superpremium’ de Costa Rica; las que uno no puede pedir

Un requisito para acceder a The Platinum Card® Metal (del BAC), una de las tarjetas más exclusivas en Costa Rica, es tener más de 25 años.

En el mercado bancario costarricense existen tarjetas de crédito tan exclusivas que no pueden solicitarse: solo se obtienen mediante invitación de la institución financiera.

Las tarjetas superpremium representan la máxima categoría dentro del portafolio de los bancos, pues están dirigidas para clientes de alto perfil.

La Nación consultó a los siete bancos más grandes del país —los mismos que concentran la mayor colocación de crédito en tarjetas— para conocer cuáles ofrecen este tipo de producto financiero.

Cuatro entidades confirmaron tener tarjetas disponibles por invitación: BAC Credomatic, Banco Nacional (BN), Banco Popular y Banco de Costa Rica (BCR).

Por su parte, Promérica y Scotiabank señalaron que no cuentan con tarjetas que pertenezcan a esta categoría exclusiva. Davivienda, en tanto, no emitió una respuesta al cierre de esta edición.

A continuación, La Nación detalla cuáles son las tarjetas superpremium disponibles en el país, sus límites de crédito y los principales beneficios que ofrecen.

BAC: The Platinum Card® Metal American Express

Límite de crédito: De $15.000 a $50.000, según detalló Laura Moreno, vicepresidenta de relaciones corporativas del BAC.

Beneficios principales:

Acumula puntos Membership Rewards® que pueden ser trasladados a membresías LifeMiles®, Delta SkyMiles®, Hilton Honors®, Marriott Bonvoy. Estos puntos pueden ser redimidos como efectivo desde banca en línea y banca móvil, o en servicios turísticos ingresando a miviaje.cr. Acceso a salas VIP en aeropuertos. Asistencia de traslado desde la casa u oficina hasta el aeropuerto, o viceversa, de forma gratuita. Traslado de compras a tasa cero.

Banco Nacional: Black Premium

Límite de crédito: Comienza desde los $25.000 y está sujeto a la capacidad de pago del cliente, comentó Claudia Salas Picado, directora de Medios de Pago del BN.

Beneficios principales:

Acceso a las salas VIP Mastercard Airport Experience de forma gratuita al cumplir condiciones. Obsequio de bienvenida en salas VIP de Mastercard en el Aeropuerto Juan Santamaría. Regalías de temporada en restaurantes seleccionados. Protección del teléfono celular contra daños y robos. Protección por interrupción de viaje y pérdida de conexión de vuelo, con cobertura especial. Acumulación de puntos por compra, acceso a planes de financiamientos y todos los beneficios de la tarjeta Black.

Banco Popular: Visa Infinite Metálica

Límite de crédito: Entre $12.000 y $25.000, según el perfil del cliente, detalló Kenneth Gutiérrez, jefe de Tarjetas del Popular.

Beneficios principales:

Acceso VIP en aeropuertos: Ingreso preferencial a más de 1.200 salas alrededor del mundo mediante Visa Airport Companion y LoungeKey. Programa de experiencias “Espías”: Acceso gratuito a experiencias únicas en gastronomía, moda, cultura, lectura y cocina. Seguros de viaje integrales: Cobertura ante pérdida o demora de equipaje, cancelación o retraso de vuelos, asistencia médica en el extranjero y alquiler de carro. Asistencia Concierge 24/7: Apoyo personalizado en reservaciones, viajes, compras y entretenimiento. Descuentos y promociones exclusivas: Beneficios diferenciados en tiendas y comercios seleccionados a nivel global.

BCR: Jade

Límite de crédito: De $7.500 a $25.000, según la capacidad de pago del cliente.

Beneficios principales:

Otorga 1,25 puntos por cada dólar de consumo o su equivalente en colones. La acumulación de estos puntos es ilimitada y podrán ser canjeados por efectivo en la cuenta desde la aplicación BCR Móvil. Acceso a la sala VIP Lounge en el Aeropuerto Juan Santamaría, con posibilidad de ingresar con dos invitados (visitas ilimitadas). Plan BCR 0%: Permite compras a plazos de tres hasta 24 meses sin intereses. Sin cobro de membresía, anualidades ni gastos administrativos.

