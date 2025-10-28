Economía

Estas son las tarjetas ‘superpremium’ de Costa Rica; las que uno no puede pedir

Cuatro bancos tienen tarjetas que solo están disponibles para clientes que reciben una invitación directa de la entidad.

Por Mónica Cerdas Gómez
-
Un requisito para acceder a The Platinum Card® Metal (del BAC), una de las tarjetas más exclusivas en Costa Rica, es tener más de 25 años. (Shutterstock/Shutterstock)







