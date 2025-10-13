Así se comportó el mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica al primer semestre de 2025

La cantidad de tarjetas de crédito en circulación aumentó en los primeros seis meses de 2025.

La cantidad de tarjetas de crédito en circulación en Costa Rica incrementó, pese a que el saldo total de la deuda se redujo durante el primer semestre de 2025, en comparación al cierre del año pasado.

Según el Informe Semestral Comparativo de Medios de Pago, publicado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) este lunes 13 de octubre, la cifra de tarjetas ascendió a 3.010.639 al cierre de junio, cantidad superior a los 2.715.033 plásticos al finalizar el 2024.

De las tarjetas de crédito registradas al primer semestre del año, 2.195.839 corresponde a plásticos titulares y 814.800 a adicionales. Al cierre de este periodo, se registraron un total de 476 tipos distintos de tarjetas, 37 más que en el análisis previo.

En ese mismo lapso, el saldo total de la deuda con tarjetas pasó de ¢1.657.789 millones a ¢1.618.163 millones, con lo cual se redujo en ¢39.626 millones en los primeros seis meses del año.

En este informe, el MEIC señaló que una disminución en el saldo total de la deuda no necesariamente implica que los hogares están menos endeudados, ni un aumento significa automáticamente que exista sobreendeudamiento.

La mayor cantidad de cuentas registradas de tarjetas de crédito en el país pertenecen a tres entidades: BAC San José, Banco Promerica y Banco Popular, las cuales concentran el 63% del mercado.