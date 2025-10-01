Tecnología

¿Es más seguro pagar con el celular que con la tarjeta? Expertos aclaran la duda

Expertos del TEC explican por qué el celular es más seguro que la tarjeta para pagos electrónicos y cómo evitar fraudes

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Billeteras digitales superan a las tarjetas físicas en seguridad y permiten proteger mejor el dinero ante robos o fraudes.
Billeteras digitales superan a las tarjetas físicas en seguridad y permiten proteger mejor el dinero ante robos o fraudes. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaTarjetas de créditoTEC
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.