Davivienda da un paso importante para integrar las operaciones de Scotiabank

Davivienda dio esta semana un paso muy importante en el proceso para integrar las operaciones de Scotiabank en Costa Rica, Panamá y Colombia, fusión anunciada el 6 de enero pasado.

La entidad informó que el pasado lunes 24 de noviembre obtuvo las autorizaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para la integración de las operaciones de Davivienda con Scotiabank.

Con este aval, Davivienda comunicó que completó los permisos requeridos en todas las jurisdicciones donde opera (Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador) para ejecutar la fusión.

De esta forma, quedaron completadas las autorizaciones para llevar a cabo la integración de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá con las operaciones de Davivienda.

“(...) La integración entre Davivienda y Scotiabank se concretará una vez cumplidas las condiciones de cierre adicionales que son habituales en estos procesos, lo cual será debidamente informado al mercado”, se lee en el documento.

El acuerdo entre Davivienda y Scotiabank se anunció el 6 de enero. El objetivo es que la primera asuma la totalidad de la actividad bancaria del banco canadiense en Colombia, Panamá y Costa Rica.

En Costa Rica, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) autorizó el 8 de octubre el cambio accionario solicitado por las entidades para avanzar en la integración.

Por país, los activos de Davivienda aumentarían cerca del 30% en Colombia, el 90% en Costa Rica y 180% en Panamá, según estimaciones divulgadas por la entidad a inicios de año.

Con la integración de las operaciones de Scotiabank, se estarían uniendo dos de los tres bancos privados más grandes de Costa Rica. Actualmente, la banca privada en el país es liderada por el BAC.

La integración de las dos instituciones extranjeras conlleva un rebalanceo importante en el peso de la banca costarricense, pues Davivienda daría un fuerte salto para acercarse a las entidades financieras más grandes del país.

Actualmente, la Sugef identifica a cuatro bancos como entidades sistémicas en Costa Rica: el Banco Nacional, el Banco Popular, el Banco de Costa Rica (BCR) y BAC Credomatic.

Estos cuatro bancos tienen un peso relevante que les permite impactar todo el sistema financiero y la economía del país si, ante un eventual escenario, sufrieran un deterioro en su funcionamiento o cayeran en insolvencia. Esto implica una vigilancia más rigurosa por parte de la Superintendencia.

Nueva holding

Davivienda Group será la entidad holding (grupo de empresas formado en torno a una sociedad matriz) bajo la cual se integrarán estas operaciones. En junio, la entidad indicó que esta estructura funcionará como la nueva holding de todos los negocios del Banco Davivienda y como el vehículo para la fusión.

Esta holding, constituida en Panamá y con sede de administración efectiva en Colombia, asumirá el control del Banco Davivienda y de todas sus filiales, así como del negocio de Scotiabank en las tres jurisdicciones mencionadas, una vez que finalice el proceso.

Scotiabank firmó un acuerdo con Davivienda que dispone la transferencia de estas tres operaciones bancarias a cambio de una participación accionaria aproximada del 20% en Davivienda Group.

La nueva estructura busca facilitar una gestión de capital más eficiente y flexible, además de permitir que los accionistas actuales del Banco Davivienda participen en las operaciones integradas, según un comunicado de la entidad.

Semanas atrás, Davivienda Group informó que se convirtió en accionista controlante del Banco Davivienda. El 20 de noviembre comunicaron que esta holding consolidó, directa e indirectamente, el 98,9% del capital del Banco Davivienda.

“Miramos hacia adelante con determinación, enfocados en seguir impulsando el progreso en los países donde operamos, ampliando nuestro alcance a más personas y empresas, y entregando experiencias de clase mundial basadas en nuestro ADN innovador y digital”, afirmó Javier Suárez, director ejecutivo (CEO) de Davivienda Group.

En un comunicado previo, Davivienda Group manifestó que Grupo Bolívar, conglomerado empresarial colombiano con más de 80 años de existencia, mantendrá el control indirecto del banco a través de la holding.