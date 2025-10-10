Fusión Davivienda-Scotiabank: Conassif aprueba paso clave para negocio bancario

(Hecho en Canva con fotos de La Nación/Hecho en Canva con fotos de La Nación)

El Conassif aprobó una petición hecha por Davivienda y Scotiabank en el proceso de fusión de ambas entidades en Costa Rica.

El proceso de fusión entre Davivienda y Scotiabank registró un avance relevante en el objetivo del banco colombiano de absorber todos los negocios de su competidor canadiense en Costa Rica.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) notificó, este miércoles 8 de octubre, la autorización del cambio accionario solicitado “para efectos de integrar en Davivienda Costa Rica las operaciones de Scotiabank Costa Rica”.

“Lo anterior (cambio accionario), conforme al acuerdo suscrito Scotiabank Canadá (The Bank of Nova Scotia) para llevar a cabo la integración en Davivienda de las operaciones de The Bank of Nova Scotia en Colombia, Costa Rica y Panamá“, según un hecho relevante firmado por Sigifredo Fonseca, director de Riesgo de Davivienda.

La implementación del acuerdo final se ejecutará una vez que ambas entidades bancarias obtengan las autorizaciones regulatorias en Costa Rica, Colombia y Panamá,

Mientras el proceso continúa en marcha, ambos grupos financieros continuarán operando en Costa Rica de manera regular e independiente, detalló Fonseca.