Scotiabank cambia de nombre: así se llama ahora el banco

Scotiabank anunció que modificó su nombre. El banco está en un proceso de fusión con Davivienda.

Scotiabank informó este martes un cambio de nombre a raíz del proceso de integración con Davivienda.

El banco canadiense precisó en un hecho relevante que recibió la autorización de la Superintendencia General de Entidades Financiera (Sugef) para denominarse ahora Davibank.

La nueva denominación fue inscrita en el Registro Público el pasado 28 de noviembre.

El cambio de nombre es parte del proceso de fusión de las operaciones de Scotiabank en Costa Rica, Panamá y Colombia con Davivienda.

De hecho, el pasado lunes 24 de noviembre obtuvo las autorizaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para la integración de las operaciones de Davivienda con Scotiabank.

Con este aval, Davivienda comunicó que completó los permisos requeridos en todas las jurisdicciones donde opera (Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador) para ejecutar la fusión.

De esta forma, quedaron completadas las autorizaciones para llevar a cabo la integración de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá con las operaciones de Davivienda.

Ambos bancos tendrán este miércoles una conferencia de prensa en la cual anunciarán los pasos futuros del proceso de integración.

En Costa Rica, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) autorizó el 8 de octubre el cambio accionario solicitado por las entidades para avanzar en la integración.

Por país, los activos de Davivienda aumentarían cerca del 30% en Colombia, el 90% en Costa Rica y 180% en Panamá, según estimaciones divulgadas por la entidad a inicios de año.

Con la integración de las operaciones de Scotiabank, se estarían uniendo dos de los tres bancos privados más grandes de Costa Rica. Actualmente, la banca privada en el país es liderada por el BAC.

La integración de las dos instituciones extranjeras conlleva un rebalanceo importante en el peso de la banca costarricense, pues Davivienda daría un fuerte salto para acercarse a las entidades financieras más grandes del país.

Actualmente, la Sugef identifica a cuatro bancos como entidades sistémicas en Costa Rica: el Banco Nacional, el Banco Popular, el Banco de Costa Rica (BCR) y BAC Credomatic.