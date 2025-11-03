Tarjetas de crédito en Costa Rica: un banco controla casi la mitad del negocio

Uno de los bancos sistémicos de Costa Rica domina el negocio de tarjetas de crédito.

El mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica sigue en expansión. A setiembre del 2025, el saldo de créditos vigentes alcanzó ¢1,5 billones, equivalente al 6% del total de préstamos del sistema financiero, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

De ese monto, BAC Credomatic concentró el 46,9%, es decir, casi la mitad del crédito total. Muy detrás se ubican Banco Nacional, Banco de Costa Rica (BCR), Banco Popular, Promérica, Scotiabank y Davivienda, que en conjunto suman el 47,3% del saldo colocado. El 5,8% restante se distribuye entre 22 entidades supervisadas.

BAC reportó ¢701.042 millones en créditos de tarjeta, de los cuales el 78,3% está en colones y el 95,6% corresponde a personas físicas. Promérica se ubicó como el segundo actor más relevante, con ¢207.297 millones.

El uso del plástico también crece. A diciembre del 2024 circulaban más de 3 millones de tarjetas de crédito, un 9,6% más que un año antes. El Banco Popular lidera en diversidad de productos, con 142 tipos de tarjetas; le siguen BAC (88) y Promérica (70).

Las tarjetas de crédito son una herramienta útil si se usan con responsabilidad, pues permiten acumular puntos, millas o cashback, pero su uso inadecuado puede llevar al sobreendeudamiento. Expertos financieros advierten que los problemas comienzan cuando se utilizan como mecanismo de financiamiento y no como medio de pago.

Aunque el análisis se centra en entidades supervisadas por la Sugef, también existe un segmento no regulado —como Credix y Soluciones de Pago MB— que maneja alrededor de ¢94.600 millones en créditos, según estimaciones del Ministerio de Economía (MEIC).