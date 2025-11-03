Economía

Tarjetas de crédito en Costa Rica: un banco controla casi la mitad del negocio

BAC Credomatic acapara el 46,9% del saldo total del crédito en tarjetas; el resto se reparte entre seis grandes entidades.

Por Mónica Cerdas Gómez
El mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica sigue en expansión. A setiembre del 2025, el saldo de créditos vigentes alcanzó ¢1,5 billones, equivalente al 6% del total de préstamos del sistema financiero, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Uno de los bancos sistémicos de Costa Rica domina el negocio de tarjetas de crédito.







