Economía

¿Debe una tarjeta de crédito? Conozca cuándo puede prescribir su deuda

Además del tiempo que ha transcurrido desde que dejó de pagar la deuda, el deudor debe considerar si ha existido algún acto interruptor.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Tarjetas de crédito - El Financiero
Directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense recordó que los problemas de uso de las tarjetas de crédito se presentan cuando se utilizan para financiarse. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PrescripciónDeudaCréditosTarjetas de créditoPrescripción de deuda
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.