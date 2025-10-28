Tarjetas de crédito ‘premium’: esta es la oferta de 6 de los bancos más grandes de Costa Rica

En Costa Rica, los bancos ofrecen tarjetas de crédito exclusivas dirigidas a un grupo selecto de clientes. Aunque estos plásticos pueden solicitarse, la aprobación final depende de cada entidad financiera.
Entre los beneficios más comunes está el acceso a salas VIP en el Aeropuerto Juan Santamaría y la participación en programas de lealtad, que permiten acumular millas, puntos o cashback.
La Nación consultó a los siete bancos que concentran la mayor colocación de crédito en tarjetas —y que también son los más grandes— sobre sus plásticos exclusivos y de libre solicitud, los límites de crédito y los beneficios que ofrecen. Solo Davivienda no respondió antes del cierre de esta edición.
A continuación, un resumen de lo que ofrecen seis de estas entidades:
BAC: Tarjeta CashBack Premium
Límite de crédito: De $10.000 a $50.000, comentó Laura Moreno, vicepresidenta de relaciones corporativas del BAC.
Beneficios principales:
- Acumula un 1% de cashback en tiendas por departamento, ropa y zapaterías, y un 5% en supermercados, farmacias, restaurantes y comida rápida, al cumplir el reto de facturación de ¢600.000 mensuales.
- Disponibilidad de servicio de Valet Parking de BAC.
- Redención de cashback en línea.
- Compras a tasa cero.
Promérica: Mastercard Black y Visa Emerald Infinite
Límite de crédito: A partir de $10.000. El máximo dependerá de la capacidad crediticia de cada cliente.
Beneficios principales:
- Accesos a salas VIP de aeropuertos tanto dentro como fuera de Costa Rica.
- Valet Parking en centros comerciales.
- Compras a plazos 0% intereses.
- Programa de lealtad de acumulación de millas.
Banco Nacional: Mastercard Black y Visa Infinite
Límite de crédito: Inicia desde los $20.000 y está sujeto a la capacidad de pago del cliente, comentó Claudia Salas Picado, directora de Medios de Pago del BN.
Beneficios principales:
- Acceso a salas VIP a través de las Apps Visa Airport Companion / Mastercard Airport Experience.
- Acumulación de puntos por compras.
- Asistencias en viajes.
- Asistencia y seguros en alquiler de vehículos.
- Acceso a planes de financiamiento como compras a plazo, compra de saldos y retiro a su favor, el cual permite a los titulares disponer de efectivo de su línea de crédito.
Scotiabank: Visa Infinite
Límite de crédito: Se asigna según el perfil crediticio del cliente, detalló Pamela Campos, gerenta de Tarjetas de Crédito de Scotiabank.
Beneficios principales:
- Acumulación de recompensas: Milla LifeMiles por cada dólar de consumo o hasta tres puntos +Premios por dólar según donde se realice el consumo.
- Bonos de bienvenida atractivos: Hasta 20.000 puntos +Premios o 15.000 millas LifeMiles.
- Acceso a salas VIP en aeropuertos internacionales.
- Estatus Silver Elite en LifeMiles para viajeros frecuentes. Ofrece beneficios como check-in y abordaje prioritarios.
- Protecciones y seguros premium: Cobertura en viajes, compras y asistencia global.
Banco Popular: Mastercard Black y Visa Infinite
Límite de crédito: Entre $12.000 y $25.000, según el perfil crediticio del cliente, dijo Kenneth Gutiérrez, jefe de Tarjetas del Banco Popular.
Beneficios principales:
- Protección de compras: Cobertura ante robo o daño de artículos adquiridos, hasta por 180 días.
- Acceso a salas VIP en aeropuertos.
- Seguros de viaje y asistencia médica: Protección integral ante accidentes, pérdida o demora de equipaje, y seguro de alquiler de vehículos.
- Programa de lealtad: Acumulación de puntos, descuentos y promociones especiales en comercios aliados.
- Servicio Concierge 24/7: Asistencia para reservaciones de hoteles, restaurantes y eventos exclusivos.
Banco de Costa Rica: Mastercard Black y Visa Infinite
Límite de crédito: De $5.500 a $25.000, según la capacidad de pago de la persona.
Beneficios principales:
- Opción de establecer un límite inferior al de la tarjeta principal para tarjetas adicionales.
- Otorga un punto por cada dólar de consumo o su equivalente en colones.
- Plan BCR 0%: Compras a plazos de tres a 24 meses sin intereses.
- La Mastercard Black del BCR permite visitas ilimitadas a la sala Mastercard Black Lounge en el Aeropuerto Juan Santamaría. Eso sí, no permite invitados. En salas VIP en aeropuertos fuera de Costa Rica, el tarjetahabiente cuenta con ocho visitas a las salas VIP al año. Aquí se permiten invitados, pero se descontarán de las visitas asignadas.
- La Visa Infinite, por su parte, permite cuatro visitas al año con un invitado sin costo adicional a la sala Visa Infinite Lounge en el Aeropuerto Juan Santamaría.