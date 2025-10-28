Tarjetas de crédito ‘premium’: esta es la oferta de 6 de los bancos más grandes de Costa Rica

La Mastercard Black es una de las tarjetas de crédito exclusivas y de libre solicitud en Costa Rica.

En Costa Rica, los bancos ofrecen tarjetas de crédito exclusivas dirigidas a un grupo selecto de clientes. Aunque estos plásticos pueden solicitarse, la aprobación final depende de cada entidad financiera.

Entre los beneficios más comunes está el acceso a salas VIP en el Aeropuerto Juan Santamaría y la participación en programas de lealtad, que permiten acumular millas, puntos o cashback.

La Nación consultó a los siete bancos que concentran la mayor colocación de crédito en tarjetas —y que también son los más grandes— sobre sus plásticos exclusivos y de libre solicitud, los límites de crédito y los beneficios que ofrecen. Solo Davivienda no respondió antes del cierre de esta edición.

A continuación, un resumen de lo que ofrecen seis de estas entidades:

LEA MÁS: ¿Cuántas tarjetas de crédito se recomiendan por persona? Para alguien que no sabe cómo administrarlas, de una en adelante es un peligro

BAC: Tarjeta CashBack Premium

Límite de crédito: De $10.000 a $50.000, comentó Laura Moreno, vicepresidenta de relaciones corporativas del BAC.

Beneficios principales:

Acumula un 1% de cashback en tiendas por departamento, ropa y zapaterías, y un 5% en supermercados, farmacias, restaurantes y comida rápida, al cumplir el reto de facturación de ¢600.000 mensuales. Disponibilidad de servicio de Valet Parking de BAC. Redención de cashback en línea. Compras a tasa cero.

Promérica: Mastercard Black y Visa Emerald Infinite

Límite de crédito: A partir de $10.000. El máximo dependerá de la capacidad crediticia de cada cliente.

Beneficios principales:

Accesos a salas VIP de aeropuertos tanto dentro como fuera de Costa Rica. Valet Parking en centros comerciales. Compras a plazos 0% intereses. Programa de lealtad de acumulación de millas.

LEA MÁS: ¿Tener varias tarjetas de crédito afecta mi posibilidad de sacar préstamos? Esto dicen los expertos

Banco Nacional: Mastercard Black y Visa Infinite

Límite de crédito: Inicia desde los $20.000 y está sujeto a la capacidad de pago del cliente, comentó Claudia Salas Picado, directora de Medios de Pago del BN.

Beneficios principales:

Acceso a salas VIP a través de las Apps Visa Airport Companion / Mastercard Airport Experience. Acumulación de puntos por compras. Asistencias en viajes. Asistencia y seguros en alquiler de vehículos. Acceso a planes de financiamiento como compras a plazo, compra de saldos y retiro a su favor, el cual permite a los titulares disponer de efectivo de su línea de crédito.

Scotiabank: Visa Infinite

Límite de crédito: Se asigna según el perfil crediticio del cliente, detalló Pamela Campos, gerenta de Tarjetas de Crédito de Scotiabank.

Beneficios principales:

Acumulación de recompensas: Milla LifeMiles por cada dólar de consumo o hasta tres puntos +Premios por dólar según donde se realice el consumo. Bonos de bienvenida atractivos: Hasta 20.000 puntos +Premios o 15.000 millas LifeMiles. Acceso a salas VIP en aeropuertos internacionales. Estatus Silver Elite en LifeMiles para viajeros frecuentes. Ofrece beneficios como check-in y abordaje prioritarios. Protecciones y seguros premium: Cobertura en viajes, compras y asistencia global.

LEA MÁS: Comprar tiquetes aéreos en cuotas: esto ofrecen los 6 bancos más grandes de Costa Rica

Banco Popular: Mastercard Black y Visa Infinite

Límite de crédito: Entre $12.000 y $25.000, según el perfil crediticio del cliente, dijo Kenneth Gutiérrez, jefe de Tarjetas del Banco Popular.

Beneficios principales:

Protección de compras: Cobertura ante robo o daño de artículos adquiridos, hasta por 180 días. Acceso a salas VIP en aeropuertos. Seguros de viaje y asistencia médica: Protección integral ante accidentes, pérdida o demora de equipaje, y seguro de alquiler de vehículos. Programa de lealtad: Acumulación de puntos, descuentos y promociones especiales en comercios aliados. Servicio Concierge 24/7: Asistencia para reservaciones de hoteles, restaurantes y eventos exclusivos.

Banco de Costa Rica: Mastercard Black y Visa Infinite

Límite de crédito: De $5.500 a $25.000, según la capacidad de pago de la persona.

Beneficios principales: