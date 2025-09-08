Esto dijo el presidente ejecutivo de Davivienda en Costa Rica sobre fusión con Scotiabank

Hace ocho meses, Davivienda sacudió el mercado bancario regional, anunciando que fusionará sus operaciones con Scotiabank en Colombia, Panamá y Costa Rica, lo que, de concretarse, impulsará fuertemente su negocio.

Fue el 6 de enero que la entidad bancaria realizó el anuncio. Con la eventual integración de las operaciones de Scotiabank, los activos de Davivienda en Costa Rica crecerán con fuerza, al unirse dos de los tres bancos privados más grandes del país.

El pasado miércoles 3 de setiembre, La Nación conversó con Arturo Giacomin, presidente ejecutivo de Davivienda Costa Rica, sobre la actualidad del banco en medio del proceso de fusión.

Sobre la integración bancaria, Giacomin explicó que la entidad aún no ha recibido las autorizaciones de las superintendencias, por lo que esperan que el negocio se concrete una vez las obtengan.

“No podemos hablar mucho del tema, básicamente porque aún no están las autorizaciones por parte de las superintendencias. Eso es lo que esperamos para poder proceder a partir de ahí. El negocio se consuma en el momento en que estén todas las aprobaciones”, comentó el banquero.

Giacomin afirmó que toda integración entre dos organizaciones tiene sus complicaciones; no obstante, destacó que lo más importante es lo que se puede obtener al final del proceso de fusión.

“(La fusión) va en beneficio del país, del sistema y del cliente, que al final de cuentas va a poder tener una mayor solidez de un banco mucho más fuerte, más grande y con mucho mayor respaldo”, expresó Giacomin.

Sobre la posibilidad de una nueva entidad sistémica, el banquero señaló que supone que se convertirían en una por el tamaño que alcanzarían si se concreta la integración. Sin embargo, enfatizó que es la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) la que tendría que catalogarlos como tal.

“El día que se dé, si se da y si se cumplen todas las confirmaciones, creo que ahí será el nacimiento de un banco más fuerte e interesante para el sistema”, manifestó Giacomin.

Actualmente, la Sugef identifica a cuatro bancos como entidades sistémicas en Costa Rica: el Banco Nacional, el Banco Popular, el Banco de Costa Rica (BCR) y BAC Credomatic.

Estos cuatro bancos tienen un peso relevante que les permite impactar todo el sistema financiero y la economía del país si, ante un eventual escenario, sufrieran un deterioro en su funcionamiento o cayeran en insolvencia. Esto implica una vigilancia más rigurosa por parte de la Superintendencia.

Crédito y utilidades

En el primer semestre de este año, la cartera de crédito de Davivienda creció ¢13.023 millones, pasando de ¢1.351.642 millones en el mismo periodo de 2024 a ¢1.364.665 millones.

“Hemos venido creciendo muy bien en banca de personas, principalmente en créditos hipotecarios y de vehículos. Obviamente, es donde más nos interesa crecer en este momento. También tenemos crecimientos interesantes en leasing y factoring”, dijo el banquero. La previsión es que la cartera aumente entre un 6% y 7% este año.

En relación con las utilidades, el resultado de Davivienda disminuyó ¢1.517 millones en el primer semestre, al pasar de ¢4.799 millones en 2024 a ¢3.282 millones en este lapso del año.

Giacomin señaló que este año ha sido complicado para la banca debido a la apreciación del colón frente al dólar. La entidad obtiene la mayor parte de sus ingresos en divisas, pero sus gastos son en moneda nacional, lo que reduce su margen.

El presidente ejecutivo de la entidad en el país agregó que han colocado más créditos en colones para disminuir esa diferencia y han mejorado sus estrategias de captación de fondos.

También se ha registrado un impacto por el aumento de las estimaciones crediticias y un menor ingreso por las inversiones. La integración de Davivienda y Scotiabank conlleva un rebalanceo importante en el peso de la banca costarricense.

Davivienda mantendría el quinto puesto por activos en el sistema bancario nacional, aunque daría un salto significativo para acercarse al cuarto lugar, actualmente ocupado por el Banco Popular.