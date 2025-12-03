Guía para clientes de Davibank, antes Scotiabank: esto es todo lo que tiene que saber

Davibank, antes Scotiabank, es el nuevo banco de Davivienda Group en Costa Rica.

Davibank, el nuevo banco de Davivienda Group en Costa Rica —antes conocido como Scotiabank— comenzó a operar este miércoles 3 de diciembre, tras la integración de las operaciones de la entidad canadiense en el país a este holding.

Rodolfo Herrera, presidente ejecutivo de Davibank, explicó los aspectos clave que deben conocer los clientes de la nueva entidad bancaria, anunciada durante una conferencia de prensa.

“Todos los productos y servicios siguen igual, pero más bien se adicionan cosas. Hay beneficios inmediatos para los clientes de Davibank. Los cajeros automáticos más que se duplican y la red de sucursales más que se duplica para pagos de tarjetas y créditos”, dijo Herrera.

Guía para clientes de Davibank, antes Scotiabank

Los usuarios de Davivienda y Davibank tendrán acceso a los cajeros y sucursales de ambas entidades. La red de sucursales llegará a 50 y los cajeros automáticos sumarán 331 en todo el país.

Los clientes de Davibank no deberán realizar trámites adicionales. Todos los productos, servicios y canales —tanto digitales como físicos— continúan disponibles con normalidad y seguridad.

Herrera indicó que el banco también amplió el límite de transferencia en Sinpe Móvil para los clientes de Davibank. El monto máximo diario pasó de los ¢100.000 a ¢300.000, sin costo.

El presidente ejecutivo destacó que los usuarios de Davibank —antes Scotiabank— podrán seguir utilizando sus tarjetas de crédito y débito actuales, sin necesidad de cambiarlas.

“A nivel de operatividad, sin ningún cambio, mismos canales digitales, mismas tarjetas de crédito, mismos canales físicos. Las mismas personas van a atender a los clientes, ya sea empresariales o corporativos, a los clientes de banca privada, de banca premium”, añadió.

El nuevo banco anunció beneficios para las pymes, entre ellos el lanzamiento de la tarjeta Pyme Davibank y un 0% en comisiones de adquirencia —el cobro que realiza el banco a un comercio por recibir pagos con tarjeta— durante los primeros 90 días.

Herrera señaló que el propósito de Davibank es combinar lo mejor de ambos bancos. “Nuestra propuesta de valor será única, centrada en darle un mejor servicio al cliente”, agregó.

Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, manifestó que con la integración de Scotiabank en Panamá, Colombia y Costa Rica, los activos totales del grupo alcanzan los $66.600 millones, un aumento de $18.400 millones, un 37% más.

Los pasivos sumarán $60.700 millones, tras incrementarse en $16.700 millones con la incorporación de Scotiabank. En conjunto, la base de clientes ascenderá a 29,6 millones, al sumar 4 millones con esta operación.

Dos bancos

Desde este miércoles, Davibank forma parte del holding Davivienda Group. Esta empresa tendrá dos bancos en Costa Rica: Davivienda y Davibank, conformado por las operaciones de lo que hasta ayer era Scotiabank.

“Nos sentimos orgullosos de contar con Scotiabank como nuestro socio global (...) Esta alianza nos impulsa a crear más valor y más oportunidades para todos”, comentó Suárez, quien añadió que a futuro se espera que ambas se integren en una sola entidad.

Por su parte, Herrera afirmó que se enfocarán en desarrollar todos los segmentos de banca, tanto empresarial como personal. Indicó que Davibank posee una cartera de crédito hipotecaria y prendaria relevante, así como presencia en los segmentos corporativo y patrimonial.

“Estamos llegando a tomar control de un banco que tiene un posicionamiento estupendo en el mercado y que creemos que vamos a potenciar con las destrezas de Davivienda Group. El mercado ha ganado con la presencia de Davibank en Costa Rica”, dijo Herrera.

Datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) indican que, a octubre, Scotiabank —ahora Davibank— registraba activos por ¢1.916.739 millones y Davivienda por ¢2.185.385 millones.

Davivienda Group operará con dos bancos en Costa Rica

Una vez concluya la integración de ambas operaciones en una sola entidad, Davivienda se afianzará como el quinto banco más grande de Costa Rica, al fusionarse la segunda y la tercera banca privada con mayor peso en el país.

La entidad también ganará relevancia en el mercado, pues se acercará considerablemente en activos al Banco Popular, cuarto banco más grande del país y uno de los considerados sistémicos por Sugef.

“Estamos entre las 10 entidades de mayor tamaño en la región. Para nuestra operación en Costa Rica esto es particularmente relevante. La operación pasa de tener un 8% de participación en Davivienda al 12%; es la segunda operación más grande después de la que tenemos en Colombia”, dijo Suárez.

Scotiabank se mantendrá como uno de los accionistas de Davivienda Group.

Este holding, constituido en Panamá y con sede de administración efectiva en Colombia, asume control del Banco Davivienda y de todas sus filiales, así como del negocio del banco canadiense en Colombia, Panamá y Costa Rica.

Scotiabank firmó un acuerdo con Davivienda para transferir las operaciones en Costa Rica, Panamá y Colombia a cambio de una participación accionaria aproximada del 20% en Davivienda Group.