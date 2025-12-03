Economía

Guía para clientes de Davibank, antes Scotiabank: esto es todo lo que tiene que saber

A partir de este miércoles 3 de diciembre, Scotiabank pasó a operar bajo el nombre Davibank tras completar su fusión con Davivienda.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
DAVIbank, antiguo Scotiabank en Sabana Norte
Davibank, antes Scotiabank, es el nuevo banco de Davivienda Group en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DavibankScotiabankDaviviendaBanca
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.