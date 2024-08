Consumo diario de multivitaminas es ineficaz para bajar riesgo de muerte en adultos sanos

Es frecuente escuchar de personas que consumen suplementos de multivitaminas o multivitamínicos para mantenerse saludables, evitar enfermedades y tener una mejor calidad de vida durante más tiempo.

Sin embargo, este hábito no tiene mayor efecto en personas saludables que no presentan deficiencias de micronutrientes y no bajaría el riesgo de muerte ni por cáncer, ni por enfermedades cardiovasculares, ni por cualquier otra causa. Esta es la conclusión de un estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés). Los resultados fueron publicados en la revista JAMA Network Open el pasado 26 de junio.

“Nuestros hallazgos sugieren que el uso de multivitaminas para mejorar la salud y obtener longevidad no tienen soporte”, resumieron las conclusiones del artículo científico.

Los investigadores tomaron en cuenta tres estudios que sumaban 390.124 adultos saludables. De ellos, el 42,46% no consumía multivitamínicos a diario y el 57,54% sí los tomaba “religiosamente” todos los días. Los investigadores les dieron seguimiento durante 27 años, entre 1998 y 2022 y compararon si había diferencia entre las muertes durante ese tiempo.

Los científicos notaron que quienes tomaban multivitamínicos eran más proclives a usar suplementos individuales de otros nutrientes, a tener un índice de masa corporal menor (y por ende, menos sobrepeso y obesidad) y una mejor calidad de alimentación.

Durante el periodo de estudio fallecieron 164.762 participantes. Del total de decesos, 49.836 fueron atribuidos a cáncer, 35.060 a enfermedades del corazón, y 9.275 a males cerebrovasculares. Cuando se comparó entre quienes consumían multivitamínicos versus quienes no, no se demostró que los multivitamínicos protegieran de morir. Por el contrario, hubo un 4% más de muertes en quienes consumían estas vitaminas, pero los autores afirman que esta no es una relación causal y que los suplementos tampoco aumentan el riesgo de morir.

Los investigadores fueron enfáticos en que estos resultados solo aplican a adultos saludables y sin historia de enfermedades crónicas, pero recomiendan evaluar su funcionamiento en personas con deficiencias nutricionales.

LEA MÁS: ¿Cómo está la alimentación en Costa Rica? Ticos se califican con 6,9 puntos de 10

¿Quiénes consumen multivitaminas?

Las multivitaminas o multivitamínicos son tomados por las personas para mejorar la salud y tener una vida más larga. Sin embargo, este estudio no comprobó efectos en personas que están sanas.

LEA MÁS: ¿Qué es una dieta balanceada en tiempos de precios altos?

El estudio, al ser realizado en Estados Unidos, exploró los comportamientos de ese país, donde uno de cada tres adultos admite consumir habitualmente estos productos. En Costa Rica no hay estadísticas de ese tipo.

Gabriela Murillo Solís, doctora en Ciencias Nutricionales y Bioquímica, explicó que hay dos grupos mayoritarios de personas que consumen multivitamínicos. Por un lado, están quienes tienen hábitos de vida saludables: no fuman, comen de forma balanceada, hacen ejercicio y duermen bien. Este grupo no necesitaría suplementarse pues sus necesidades están cubiertas con su alimentación.

“Está demostrado que el exceso de vitaminas en el cuerpo se orina”, manifestó esta especialista quien también es investigadora de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Por otro lado, están quienes buscan “rezar y empatar”, dado que son personas que tienen una alimentación desordenada, con exceso de grasas y azúcares, son sedentarios, fuman y no tienen buenos patrones de sueño.

“En este caso, yo lo primero que haría es revisar qué está comiendo la persona y ver cómo puede mejorar la salud a través de la alimentación”, advirtió Murillo.

LEA MÁS: ‘Influenciadores’ dan consejos de alimentación sin estar capacitados, alertan nutricionistas

Cuidado al consumir vitaminas

Aunque los suplementos no mostraron riesgos mayores, también hay personas que deberían tener cuidado al consumirlos.

En una entrevista anterior, el médico Juan Andrés Soto opinó: “Aunque puedan parecer inocuos y ‘naturales’ hay individuos que pueden ser muy sensibles a cierto tipo de sustancias. Sí podrían darse efectos secundarios en algunas personas, o podrían restarse efectos a tratamientos médicos. Por eso es importante contar con una guía”.

Además, la principal fuente de nutrientes siempre debe ser la alimentación y no se debe recurrir a cápsulas y pastillas para sustituir un tiempo de comida o para “sentirse mejor”.

Buscar un suplemento solo es necesario en quienes presenten deficiencias nutricionales o bien, utilicen estos productos como un complemento de un tratamiento médico y la guía de un profesional.

LEA MÁS: Ejercicio y buena alimentación: las claves para un bienestar integral