Gestión de Caja de ANDE en 2025 destacó por acceso a créditos, educación financiera y mejoras en servicios digitales

La gestión 2025 de Caja de ANDE estuvo enfocada en fortalecer su rol como entidad financiera del sector educación, con resultados concretos en colocación de productos, educación financiera, atención al accionista y reconocimiento institucional en materia ambiental y de seguridad laboral.

Durante el año, la institución acompañó a 1.204 personas del sector educación en el cumplimiento de su proyectos de vivienda mediante créditos hipotecarios, mientras que 64.925 metas de sus accionistas se concretaron a través de créditos personales. A esto se suman 1.058 nuevos usuarios de la Tarjeta de Crédito de Caja de ANDE, quienes comenzaron a utilizarla como una herramienta para sus transacciones cotidianas.

El impulso al ahorro también fue parte central de la gestión. En 2025, 59.018 accionistas iniciaron planes de ahorro, sentando las bases para nuevos proyectos personales y familiares.

MBA. Carmen Martínez Cubero, Gerente General de Caja de ANDE, se refirió a los principales resultados de la gestión institucional 2025.

“Durante el 2025 nuestra gestión estuvo centrada en brindar soluciones financieras integrales a los más de 130 mil accionistas de Caja de ANDE, con condiciones muy competitivas que favorecen a las personas trabajadoras del sector educación, mediante acompañamiento oportuno, acceso responsable al crédito, fomento del ahorro y el uso de nuestras tarjetas”. — Carmen Martínez Cubero, Gerente General de Caja de ANDE.

Educación financiera como eje

La institución reforzó su estrategia de educación financiera como complemento a la colocación de productos. A lo largo del año se impartieron 30 charlas en distintas zonas del país, con la participación de 1.580 accionistas, fortaleciendo la toma de decisiones informadas y la planificación financiera.

“La educación financiera formó parte de nuestra gestión en 2025, porque entendemos que brindar soluciones también implica formar y acompañar”, destacó Martínez Cubero.

Las Ferias de la Salud de Caja de ANDE acercaron servicios preventivos y de bienestar a los accionistas en distintas regiones del país.

Como parte de su enfoque integral, Caja de ANDE organizó ocho Ferias de la Salud en diferentes regiones del país. Estas actividades permitieron atender a 1.414 personas, quienes accedieron a 4.981 servicios gratuitos, reforzando el bienestar y la prevención en la población accionista.

Seguridad y autogestión digital

En 2025 se implementaron mejoras relevantes en seguridad y autogestión de servicios digitales. Entre ellas, la incorporación de notificaciones por correo electrónico para transferencias por SINPE Móvil y Caja de ANDE Digital, así como alertas para el ingreso a la plataforma.

Los accionistas ahora pueden bloquear sus cuentas de forma autogestionada, establecer límites de transferencia por canal, y bloquear o desbloquear sus tarjetas desde Caja de ANDE Digital. Además, se puso en marcha un nuevo sistema antifraude para el ingreso y las transacciones, junto con atención digital 24/7.

“En 2025 avanzamos en una atención más cercana y eficiente para nuestros accionistas, incorporando mejoras que agilizan sus gestiones, amplían el acceso a los servicios y refuerzan la seguridad”, afirmó la Gerente General.

Reconocimientos ambientales y en seguridad laboral

La gestión institucional también fue reconocida en materia ambiental y de prevención. Las oficinas centrales y las 12 sucursales de Caja de ANDE obtuvieron la Bandera Azul Ecológica, en la categoría de Cambio Climático.

La Bandera Azul Ecológica confirma la gestión institucional orientada a la responsabilidad ambiental.

Asimismo, la institución fue distinguida con el Programa de Homologación de la Gestión Preventiva 2025, que certifica un sistema robusto de salud y seguridad en el trabajo alineado con la norma internacional ISO 45001, y con el Premio Global Preventico XV Edición, otorgado por la implementación de un sistema certificado de anclajes para trabajos en altura. Ambos galardones fueron concedidos por el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Funcionarios de Caja de ANDE recibieron el reconocimiento del Programa de Homologación de la Gestión Preventiva 2025, que certifica un sistema sólido de salud y seguridad laboral, alineado con la norma internacional ISO 45001 y orientado a una gestión óptima de los riesgos laborales.

“Las distinciones obtenidas en 2025 en materia ambiental y de seguridad laboral son el resultado de decisiones conscientes y de una gestión que entiende la sostenibilidad y la prevención como parte del negocio”, concluyó Martínez Cubero.