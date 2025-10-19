Corrillos Políticos

Rodrigo Chaves hizo con el ministro de Hacienda lo que Carlos Alvarado hizo con él

La forma fue un tanto diferente, pero el tema de fondo es el mismo.

Por Esteban Oviedo
El presidente Rodrigo Chaves desautorizó públicamente en octubre del 2025 al ministro de Hacienda interino, Luis Antonio Molina, tal como el expresidente Carlos Alvarado lo hizo con él en el 2020 cuando era jerarca de Hacienda. La forma fue un tanto diferente, pero el tema de fondo es el mismo. Imagen de marzo del 2020. De izquierda a derecha, los entonces presidente del INS, Elian Villegas; mandatario Carlos Alvarado; ministra de Planificación, Pilar Garrido; y ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. Foto: Cortesía
Imagen de marzo del 2020. De izquierda a derecha, los entonces presidente del INS, Elian Villegas; mandatario Carlos Alvarado; ministra de Planificación, Pilar Garrido; y ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. Foto: Cortesía







