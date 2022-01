Rodrigo Chaves propuso aumentar IVA, pero ahora niega apoyar nuevos impuestos

Rodrigo Chaves, candidato del Partido Progreso Social Democrático (PSD), dijo en el debate del TSE que está en contra de aumentar impuestos. Sin embargo, en el 2020 propuso aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) y crear un tributo solidario sobre los salarios.

El pasado lunes 10 de enero, en el conversatorio organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Chaves dijo: “Yo no estoy de acuerdo con subir impuestos, de hecho en mi primera conferencia de prensa cuando llegué al país como ministro de Hacienda, ahí dije ‘no vamos a subir impuestos, vamos a recaudar los recursos, los impuestos que ya están legislados, y que son legales’. Tenemos que aumentar la recaudación de los tributos que ya son ley de la República, pero especialmente de los evasores que tienen los recursos para pagar los impuestos”.

En marzo del 2020, cuando iniciaba la crisis económica y sanitaria por la covid-19, el presidente de la República, Carlos Alvarado, corrió a negar que tuviese intenciones de gravar los salarios de ¢500.000 en adelante, tal como lo había anunciado Chaves horas antes.

El entonces ministro propuso un impuesto solidario a los sueldos privados y públicos.

“Todos los que tenemos la bendición de mantener el trabajo vamos a contribuir. Esa es la propuesta. No va a ser para la gente de ingresos bajos. Va a empezar en más o menos con una contribución muy pequeña para los que ganen ¢500.000 o más, un 5% y, de ahí, va ir subiendo conforme la gente gane más, donde los que ganen ¢4,3 millones o más van a hacer una contribución mayor, por lo menos por el tiempo que sea necesario”, dijo a Telenoticias.

Aumento del IVA

En mayo del 2020, el presidente Alvarado separó a Chaves del Gobierno. Meses después, en setiembre, el economista sugirió aumentar el IVA al 15%. Argumentó que el 13% que se cobra actualmente en Costa Rica es de los más bajos de la región, por lo que propuso subirlo, con devolución a las personas de bajos ingresos.

“Nosotros estamos entre los más bajos de América Latina, al 13% del IVA. Chile y otros países están en el 20% y 21%. Yo diría que al 15% es razonable, siempre y cuando el aumento del ingreso no sea para seguir pagando los excesos del sector público costarricense”, dijo, en declaraciones a La Nación.

En la misma entrevista, el exministro propuso crear un impuesto único del 25% para las empresas. Actualmente, las empresas tributan entre un 5% y un 30% de sus ganancias dependiendo de su nivel de ingresos.

“Métale 25% a todas (las empresas), pero hágalas cumplir y cierre los portillos”, sugirió, pues en aquel momento el Gobierno proponía subir la renta a empresas hasta un 36%.

Sobre el pago de renta a las compañías, el exministro Rodrigo Chaves consideró que la progresividad no tiene sentido entre ellas, sino entre las personas físicas. La progresividad consiste en que tributen más quienes tienen más ingresos.

“Yo no veo por qué Costa Rica no tiene un impuesto único para las empresas, lo que en inglés se llama un flat tax, porque la desigualdad entre empresas no tiene sentido”, señaló.

En la primera conferencia de prensa, en la que Chaves participó como ministro de Hacienda, el 26 de noviembre del 2019, un periodista le consultó si consideraba necesario realizar una nueva reforma fiscal para aumentar los ingresos y recortar los gastos del Estado.

En su respuesta, Chaves sí dijo:“Es muy temprano para ni siquiera empezar a pensar en nuevos impuestos o en otra reforma, primero tenemos que empezar a ver los resultados de lo que ya se aprobó”.