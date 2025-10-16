Rodrigo Chaves afirma que en Costa Rica la mayoría de personas no tiene que temer a la inseguridad

En una entrevista con el medio estadounidense Fox News, el presidente, Rodrigo Chaves, afirmó que la mayoría de personas en Costa Rica no tienen que temer a la inseguridad.

“Nosotros tenemos un número de asesinatos mucho mayor de lo que nos gustaría, pero hay que entender que esos homicidios, la enorme mayoría, vienen de la guerra entre bandas de narcotraficantes; están peleando por territorio. Lamentablemente, se asesinan entre ellos en esa competencia. La mayoría de las personas, aunque sí tenemos casos, no tienen que temer la inseguridad en este país, que es un país muy pacífico”, dijo Chaves a la entrevistadora, Rachel Campos-Duffy, durante la entrevista de ayer martes en ese medio.

En el pasado, Chaves recibió críticas por decir durante una conferencia de prensa, el 31 de agosto del 2023, que algunas personas le dijeron que no se preocupara por la criminalidad, ya que “eso es entre ellos que se matan”. Chaves respondió: “¿Y saben qué? Sí es cierto“.

Sin asumir culpas

El mandatario eximió al gobierno de toda culpa por la crisis de homicidios en el país. Le echó la culpa a los poderes Legislativo y Judicial.

El presidente concluyó con una nueva señal de cercanía al gobierno de ese país norteamericano: “Costa Rica va a hacer su parte, junto a los Estados Unidos, hombro a hombro, luchando como verdaderos aliados”.

Según cifras del el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la cifra de homicidios ascendió a 691 en lo que va del 2025, es decir, 12 víctimas más que en la misma fecha del año anterior.

“Muy probablemente, a este ritmo vamos a llegar a los 900 homicidios y, de pronto, superar la marca que había en 2023”, advirtió el director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga.

