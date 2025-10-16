Política

Rodrigo Chaves afirma que en Costa Rica la mayoría de personas no tiene que temer a la inseguridad

Alega en ‘Fox News’ que los narcotraficantes se matan entre ellos

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, concedió una entrevista al canal estadounidense Fox News.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, concedió una entrevista al canal estadounidense Fox News. (Fox News/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo ChavesEstados UnidosCosta RicaseguridadDonald Trump
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.