Gobierno enfrenta desaceleración de ingresos como porcentaje del PIB en agosto

Un nuevo informe de Hacienda detalla la situación fiscal del país a agosto de 2025. El gobierno registró una desaceleración en sus ingresos, pero el déficit financiero se redujo.

Por Arianna Villalobos Solís
Fachada del Ministerio de Hacienda
En comparación con el mismo periodo de 2024, el déficit fiscal mostró una mejora de 0,6 puntos porcentuales a agosto del 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







