Política

Ministro de Hacienda recibe regaño en público

Presidente alega que el ministro habló ‘florido’ y por eso le ‘jala las orejas’

Por Sebastián Sánchez
El presidente, Rodrigo Chaves, regañó al ministro de Hacienda interino por hablar de gravar salario escolar y aguinaldo.
El presidente, Rodrigo Chaves, regañó al ministro de Hacienda interino por hablar de gravar salario escolar y aguinaldo.







