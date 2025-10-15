Ministro de Hacienda recibe regaño en público

El presidente, Rodrigo Chaves, regañó al ministro de Hacienda interino por hablar de gravar salario escolar y aguinaldo.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, regañó públicamente al ministro de Hacienda interino, Luis Antonio Molina, por hablar ayer en una comisión legislativa sobre impuestos al aguinaldo, el salario escolar y las zonas francas.

“Le voy a jalar las orejas, don Luis, como lo hice anoche por teléfono. Los amigos de la mentira agarraron unas declaraciones que no fueron lo suficientemente claras de parte del señor viceministro y volvieron en propuestas las que eran preguntas retóricas de él", aseveró el gobernante.

Así le "jaló las orejas" en público Rodrigo Chaves al ministro de Hacienda: "Se fue de cholo"

El presidente dijo que le “jaló las orejas” por tratar de hablar demasiado “florido”.

“Nadie lo tiene tratando de sonar elegante, aquí es claridad. Ya le jalé las orejas duro anoche por teléfono y hoy se las estoy jalando en público”, dijo Chaves.

Durante una sesión sobre ingresos fiscales en la Asamblea Legislativa, el viceministro dijo el martes en la Comisión de Asuntos Hacendarios:

“Hay un montón de ingresos que están; el problema es que son discusiones muy serias. ¿Cuál es la otra cédula grande que está exonerada del impuesto sobre la renta en este país? El aguinaldo. ¿Quién va a presentar un proyecto de ley para ponerle renta al aguinaldo o al salario escolar? Eso es plata que ya está ahí“, dijo.

Agregó: ”¿Este país va a tomarla discusión de si va a gravar zonas francas? Yo no sé; esa es una discusión grande".

Chaves descartó que el gobierno vaya a proponer imponer impuestos al aguinaldo, salario escolar y zonas francas.

En la mañana de este miércoles, Liberación Nacional rechazó gravar el salario escolar, el aguinaldo y las zonas francas.