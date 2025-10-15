Rodrigo Chaves anuncia que se someterá a cirugía en Estados Unidos

Rodrigo Chaves dio el anuncio este miércoles en conferencia de prensa.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, viajará este domingo a Estados Unidos para someterse a una cirugía por hiperplasia prostática.

Chaves anunció en conferencia de prensa este miércoles que su sobrino es cirujano y opera en Atlanta, Georgia. Mencionó que escogió un método de operación que requiere la menor cantidad de tiempo de incapacidad, el cual no está disponible en Costa Rica.

No habrá conferencia el próximo miércoles. Presidente se operará la próstata en Estados Unidos

El mandatario regresará el sábado 25 de octubre.