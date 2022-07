Rodrigo Chaves informa que padece un virus, pero descarta que sea covid-19

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, informó este viernes de que padece un virus estomacal y respiratorio, el cual le impide acudir físicamente a Casa Presidencial.

Mediante una publicación en su cuenta de Twitter, el mandatario descartó que esté infectado de covid-19. Además, Casa Presidencial precisó que Chaves se realizó la prueba de coronavirus y el resultado fue negativo.

“Tengo un virus (no es covid) que me está afectando los sistemas respiratorios y digestivos. El médico me ordenó quedarme en casa para recuperarme y no contagiar a nadie”, informó el mandatario.

Debido a su situación de salud, el presidente de la República suspendió un almuerzo con empresarios de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), el pasado miércoles, en el Hotel Real Intercontinental. En su lugar asistió el vicepresidente Stephan Brunner.

Chaves tampoco pudo acudir a la recepción en Casa Presidencial de representantes de la Selección Femenina de Fútbol, este jueves, en el homenaje que preparó Presidencia por su clasificación al mundial. La segunda vicepresidenta Mary Munive fue quien recibió a las futbolistas y el cuerpo técnico.

Munive también acudirá este viernes, en representación de Rodrigo Chaves, a la inauguración del nuevo Centro de Atención de Llamadas de Coopesuperación, en Llorente de Flores, Heredia.

“El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, se mantiene en teletrabajo debido a malestares estomacales y respiratorios. Se ha realizado la prueba de covid-19, la cual tuvo resultado negativo”, informó la Casa Presidencial cuando anunció la agenda de este viernes.

En su red social, Chaves estimó que regresará al trabajo presencial el próximo lunes 1.° de agosto. Ese día, el mandatario tiene en agenda una reunión en el Congreso con Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa.

Esa cita para la próxima semana tiene como contexto la molestia que generó entre los congresistas el exaltado reclamo de Chaves, durante la conmemoración del 198 aniversario de la Anexión de Guanacaste a Costa Rica.

En su intervención, el gobernante exigió a los congresistas aprobar el plan para autorizar la colocación de títulos valores del Gobierno costarricense en el mercado internacional, lo que se conoce como financiamiento por eurobonos.

“Háganlo patriótico, diputadas y diputados, aprueben los eurobonos. No jueguen chapitas, no jueguen chapitas”, demandó el gobernante al término del Consejo de Gobierno celebrado en Nicoya.

“Eso no es irrespetuoso, Asamblea Legislativa. Es un llamado patriótico a su responsabilidad. ¡Dejen de jugar chapitas! Mejor dicho, ¡no empiecen!”, declaró.

El mandatario Rodrigo Chaves y su gabinete estuvieron de gira en Guanacaste, del viernes 22 al lunes 25 de julio, con motivo de la conmemoración de la Anexión del Partido de Nicoya.