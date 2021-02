El jueves 4 de febrero, en Casa Presidencial, Alvarado dijo: “¿Pueden esperar las cosas que son para proteger al país? No. Se puede hablar en el camino, se pueden resolver cosas, pero lo bueno no puede esperar porque esperar sería irresponsable con un país. ¿Eso significa que no se habla? ¿No se dialoga? No. Se habla y dialoga, pero no a costas de algo que pone en riesgo a Costa Rica. No a costas de que usen la mentira como herramienta, diciendo que vamos a cerrar instituciones y privatizarlas, que vamos a privatizar el agua y otras cosas”.