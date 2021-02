—Efectivamente, así es. Recordemos esa norma existe hoy, está en la Ley 7092. En la Ley 7092 no tiene limitación, efectivamente lo que estamos diciendo es que las ganancias patrimoniales derivada de la ganancia obtenida por la diferencia entre el valor de adquisición del bien de la vivienda (habitual) y el valor de venta no estarían sujetas al pago del impuesto, es decir, estarían exentas del pago del impuesto sobre la renta y por ende no entrarían en la renta global de las personas.