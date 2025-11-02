Corrillos Políticos

El TSE optó por una estrategia diferente frente a Rodrigo Chaves

Así está manejando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) los ataques del mandatario; el conflicto es inevitable

Por Esteban Oviedo
El TSE advierte de que Rodrigo Chaves amenaza la paz de Costa Rica. En la imagen, la magistrada Eugenia Zamora Chavarría (al centro), presidenta del TSE, junto a los magistrados Max Esquivel Faerron, Zetty Bou Valverde, Luz Retana Chinchilla y Héctor Fernández Masís.
La magistrada Eugenia Zamora Chavarría (al centro), presidenta del TSE, junto a los magistrados Max Esquivel Faerron, Zetty Bou Valverde, Luz Retana Chinchilla y Héctor Fernández Masís. (TSE/TSE)







