TSE advierte a candidatos que pueden ir a actos de gobierno, pero sin hacer campaña

Órgano electoral señala que proselitismo de los candidatos podría comprometer a los funcionarios públicos presentes en esos eventos

Por Aarón Sequeira

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) manifestó este jueves que no existe ninguna prohibición para que los candidatos presidenciales puedan presentarse en las actividades públicas del gobierno.








