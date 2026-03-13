Corrillos Políticos

El escándalo de Fabricio Alvarado repercute en el equipo de Laura Fernández tras revelación sobre viceministro

La revelación plantea una disyuntiva para la presidenta electa, quien también expuso públicamente presuntos actos indebidos de Fabricio Alvarado

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Por Esteban Oviedo
Fabricio Alvarado, Alejandro Barrantes y Laura Fernández
De izquierda a derecha, el diputado Fabricio Alvarado, el viceministro Alejandro Barrantes y la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández. (Canva/La Nación)







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Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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