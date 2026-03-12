Política

Viceministro de la Presidencia confirma que llamó a Marulin Azofeifa para saber si retiraría denuncia contra Fabricio Alvarado

Alejandro Barrantes alega que necesitaba saber si la fracción oficialista integraría la comisión investigadora sobre la denuncia

Por Aarón Sequeira
Alejandro Barrantes Requeno
El viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes Requeno, confirmó que contactó a Marulin Azofeifa, cuatro días después de que ella presentó la denuncia contra Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual. (Casa Presidencial/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

