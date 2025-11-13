¿Por qué hay una Miss Latina en Miss Universo y a quién representa?

Miss Universe Latina fue electa por medio de un 'reality show' que realizó la cadena de televisión Telemundo.

Una de las novedades que más ha llamado la atención en la edición 2025 del certamen Miss Universo es la presencia de una candidata que no representa a un país, sino a una comunidad, específicamente a los latinos que viven en Estados Unidos.

Aunque es de origen dominicano, la modelo Yamilex Hernández lleva la banda de Miss Universe Latina en el concurso internacional, que tendrá su gran final el 20 de noviembre (horario de Costa Rica), en Tailandia. Ella fue coronada como reina de la belleza latinoamericana-estadounidense, después de ganar un reality show que fue organizado por la cadena de televisión Telemundo y que se llevó a cabo en Estados Unidos este año.

Hernández nació en Nueva Jersey y tiene 29 años. Ella se impuso en la competencia donde participaron 30 aspirantes con orígenes de países como Argentina, México, Chile y Brasil, entre otros.

El reality show de Miss Universe Latina se destacó no solo por la belleza de sus concursantes, sino también porque, como en todo programa de telerrealidad, las aspirantes debían someterse a diferentes pruebas físicas y mentales para avanzar en la competencia.

LEA MÁS: Mahyla Roth sigue brillando en Tailandia: vea sus ‘looks’ más recientes

Los jueces del concurso fueron la actriz Aracely Arámbula, el actor Fabián Ríos y el diseñador David Salomón.

Las candidatas se vieron expuestas a pruebas, nominaciones y eliminaciones. Al final, el gran premio fue ser elegida para representar a la comunidad latina en el Miss Universo 2025. También, la ganadora recibió una corona que simboliza, según la organización del reality, el orgullo, la pasión y la belleza de la mujer latina.

¿Por qué elegir una Miss Universe Latina?

La idea de elegir una representante de la comunidad latina en Estados Unidos nació con la intención de darle visibilidad a estas mujeres que no viven en sus respectivos países.

La producción fue una alianza entre Telemundo y la organización de Miss Universo, que trabajaron mano a mano para hacer realidad el reality show.

“Destacaremos la belleza y la cultura de nuestra gente. Con este reality destacaremos la rica diversidad de nuestras raíces en un evento único”, había comentado Ronald Day, presidente de Entretenimiento y director de Contenidos de Telemundo, previo al inicio del programa.

LEA MÁS: Polémica en Miss Universo: Así fue el fuerte enfrentamiento entre Miss México y el director del certamen en Tailandia

Con él estuvo de acuerdo Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, quien destacó que la alianza buscó formar valores como la diversidad y la inclusión.

“Juntos coronaremos a la primera Miss Universe Latina, una embajadora de la riqueza cultural de nuestra comunidad en un escenario global,” comentó Rocha cuando el reality estaba a punto de iniciar.

La elección de la Miss Universe Latina no deja de provocar controversias, ya que muchos seguidores del gran certamen se cuestionan cuál país se adjudicará la corona si gana Hernández: Estados Unidos o República Dominicana.