Estas son las candidatas de Centroamérica para Miss Universo 2025

Descubra quiénes son las 7 mujeres de Centroamérica que competirán por la corona de Miss Universo 2025 en Tailandia; sus nombres podrían sorprenderle

Por Silvia Ureña Corrales
Siete mujeres centroamericanas participarán en Miss Universo 2025 en Tailandia, incluida Mahyla Roth por Costa Rica.
Siete mujeres centroamericanas participarán en Miss Universo 2025 en Tailandia, incluida Mahyla Roth por Costa Rica. (IG @mirnacaballini/Archivo/IG @alejandrafuentesi/IG @mirnacaballini/Archivo/IG @alejandrafuentesi)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

