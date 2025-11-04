Estas son las candidatas de Centroamérica para Miss Universo 2025

Siete mujeres representarán a Centroamérica en la próxima edición de Miss Universo, que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia.

Este evento internacional reunirá a representantes de más de 100 países, quienes competirán por la corona que ostenta la danesa Victoria Kjær Theilvig, de acuerdo con la revista Hola.

Costa Rica estará representada por Mahyla Roth, quien recibió su banda tricolor en una ceremonia nacional realizada recientemente.

Guatemala seleccionó a Raschel Paz Archila, mientras que Honduras confió en Alejandra Fuentes como su embajadora para esta edición.

Mahyla Roth se prepara para el Miss Universo 2025 con el deseo de traer la corona a Costa Rica

La representante de Nicaragua será Itza Castillo, quien recibió el título tras destacarse en su país. Por su parte, Giulia Zanoni fue elegida como la candidata oficial de El Salvador.

Belice anunció a Bella Zabaneh como su representante. Finalmente, Panamá completó el grupo centroamericano con Mirna Caballini.

Las siete candidatas viajarán a Asia para participar en uno de los concursos de belleza más reconocidos del mundo, en busca del título de Miss Universo 2025.