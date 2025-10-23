El Mundo

Destino de Centroamérica sobresale en lista global de Forbes sobre los mejores lugares para viajar en 2026

Solo un destino de Centroamérica logró entrar en la exclusiva lista de Forbes para 2026. Conozca qué lo hace destacar entre los mejores lugares del mundo

Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica figura entre los destinos más destacados del mundo para 2026, según Forbes, gracias a la riqueza natural y cultural de Guanacaste.
Costa Rica figura entre los destinos más destacados del mundo para 2026, según Forbes, gracias a la riqueza natural y cultural de Guanacaste.







notas iaSUCCentroaméricaForbesTurismo
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

