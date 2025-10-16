Destino de Costa Rica aparece entre los mejores lugares para viajar en 2026, según Forbes

Forbes destacó a Guanacaste como uno de los destinos imperdibles para 2026, valorando su autenticidad, aventura y sostenibilidad.

La provincia de Guanacaste ubicada en Costa Rica, fue reconocida como uno de los seis destinos globales más recomendados para viajar en 2026, según una publicación reciente de Forbes basada en las proyecciones de la red de asesores de viajes de lujo OvationNetwork.

El listado destaca que los viajeros buscan ahora experiencias auténticas y culturales, por encima del lujo ostentoso. En ese contexto, Guanacaste sobresale por su equilibrio entre aventura, sostenibilidad y bienestar.

“El deseo de viajar con significado nunca ha sido tan fuerte. De cara al 2026, nuestros asesores de viajes de lujo observan un interés notable en destinos que combinan descubrimiento y distinción”, mencionó a Forbes Zane Bohrer, vicepresidente de OvationNetwork.

La publicación resalta que Guanacaste representa la filosofía “pura vida”, al combinar pueblos surfistas, centros de yoga, eco-resorts de lujo y paisajes volcánicos.

Según OvationNetwork, este destino atrae a personas activas, surfistas y visitantes que valoran el respeto ambiental. Además, se mencionó el nuevo complejo sostenible Nekajui, desarrollado por The Ritz-Carlton Reserve, como ejemplo de un nuevo concepto de lujo descalzo en armonía con la naturaleza.

“Costa Rica es un destino que se siente aventurero y conmovedor”, expresó Sylvia Lebovitch, asesora de viajes de OvationNetwork a Forbes.

Una opción destacada para disfrutar en la provincia según la revista es navegar en catamarán al atardecer desde Tamarindo, una forma ideal de vivir la tranquilidad y el espíritu “pura vida” de Costa Rica.

Además de Guanacaste, la lista incluye otros cinco destinos ubicados en tres continentes:

Nikko, Japón : conocido por sus templos, aguas termales y rutas de peregrinación en un entorno de montaña sagrado.

: conocido por sus templos, aguas termales y rutas de peregrinación en un entorno de montaña sagrado. Kona, Hawái : destacado por sus playas, volcanes y actividades como snorkel nocturno con mantarrayas.

: destacado por sus playas, volcanes y actividades como snorkel nocturno con mantarrayas. Versalles, Francia : recomendado por su cercanía a París y su riqueza cultural más allá del Palacio de Versalles.

: recomendado por su cercanía a París y su riqueza cultural más allá del Palacio de Versalles. Antártida : apreciada por su belleza intacta y vida silvestre en un entorno extremo.

: apreciada por su belleza intacta y vida silvestre en un entorno extremo. Marrakech, Marruecos: valorada por su mezcla entre tradición y arte moderno, además de su gastronomía y mercados.

La inclusión de Guanacaste posiciona a Costa Rica en el radar de los viajeros más exigentes del mundo.