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¡Otra mala palabra en ‘Buen día’! y de nuevo Jennifer Segura fue protagonista del incómodo momento (video)

La mañana de este miércoles 25 de marzo, en el programa matutino de Teletica, sucedió algo inesperado

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Por Jessica Rojas Ch.

Esta semana el programa matutino Buen día, de Teletica, se ha visto sorprendido por ‘malas palabras’ dichas en el set.








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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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