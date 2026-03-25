¡Otra mala palabra en ‘Buen día’! y de nuevo Jennifer Segura fue protagonista del incómodo momento (video)

Esta semana el programa matutino Buen día, de Teletica, se ha visto sorprendido por ‘malas palabras’ dichas en el set.

Primero fue durante la presentación de una entrevista que sucedió el lunes. Previo a que Jennifer Segura y Thais Alfaro conversaran con el actor de doblaje costarricense Pablo Leal, salió al aire un video del artista cantando una imitación de El príncipe del rap y ahí soltó la grosería. La reacción fue de incomodidad y hasta de enojo por parte de Segura, quien reclamó: “¡Ay, Dios mío! No, no. ¿Eso quién lo revisó, por Dios?”.

Pero las malas palabras en el programa no se quedaron ahí y este miércoles 25 volvió a pasar. No fue precisamente en vivo, sino que pasó detrás de cámaras. Sin embargo, el bochornoso momento lo publicaron en la transmisión del espacio.

El caso es que Segura, de nuevo, fue protagonista, pero también Ítalo Marenco y la periodista Katherine Ortega. Las comunicadoras se preparaban para un pase y estaban distraídas mientras Marenco, con sus acostumbradas bromas, asustó a Ortega con un grito.

La reacción de ella fue soltar un grito y, de seguido, la mala palabra. Después hubo risas y hasta reclamos. El video quedó registrado como un vacilón más de lo que pasa detrás de cámaras en el programa diario.