‘Buen día’ sufrió dos bajas importantes este viernes: esto es lo que pasó

La edición de este viernes de 'Buen día' tuvo dos sensibles bajas en su elenco de presentadores.

La edición de este viernes 13 de marzo de la revista matutina Buen día, de Teletica, tuvo dos ausencias muy sensibles en el set. Pero no se trata de que alguno de sus presentadores ya no estará en el espacio.

Al inicio del programa, los conductores Thais Alfaro, Daniel Céspedes, Nancy Dobles y Natalia Monge recibieron al público como es de costumbre, pero se notó que Ítalo Marenco no estaba acompañándolos.

Céspedes y Dobles explicaron que su compañero se encontraba en Sarchí para darle cobertura al nombramiento del lugar como “pueblo creativo”, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Ítalo realizó un pase en vivo en el programa para explicar su ausencia. Otra presentadora que tampoco salió esta mañana en cámaras fue Jennifer Segura, aunque sus compañeros no dieron las razones de su ausencia.