Las molestas interrupciones en ‘Buen día’ que ponen en aprietos a presentadores e invitados (video)

En varias emisiones del programa 'Buen día' de Teletica, los presentadores se han mostrado incómodos con una situación fuera de su control.

Los televidentes que siguen Buen día, los presentadores e incluso los invitados a la revista matutina de Teletica han sufrido una molesta interrupción durante la transmisión del programa en los últimos días.

​Un fuerte sonido de golpes, que se escucha al fondo del set, se ha tornado muy molesto sin que Canal 7 pueda hacer algo al respecto.​

La situación la explicó hace unos días Daniel Céspedes, quien interrumpió por un momento la entrevista que le hacía a un doctor para contar que frente al canal se está realizando una construcción y que constantemente se producen sonidos de mazazos. Debido a esto, el ruido irrumpe en el canal y se nota principalmente durante Buen día, porque el programa es en vivo y se realiza al aire libre.

En 'Buen día' se viven molestas interrupciones

Este jueves 29 de enero, en una entrevista con una experta en moda, los mazazos volvieron a escucharse, muy fuerte, por cierto.

Los golpes sonaban mientras la experta hablaba con Natalia Monge y Nancy Dobles; eran tan fuertes que, en varias ocasiones, las tres mujeres reaccionaron al ruido, aunque de forma profesional mantuvieron la tranquilidad ante las interrupciones.