¿Qué pasó en ‘Buen día’? La molesta interrupción que se vivió en el programa

El periodista Daniel Céspedes tuvo que hacer una aclaración sobre la interrupción que hubo en el programa 'Buen día'.

La edición del programa Buen día de este jueves 22 de enero fue interrumpida por una situación que está completamente fuera del control de Teletica y que provocó incomodidad de los presentadores e invitados de la revista.

Desde que inició el programa se escuchan mazazos de fondo, golpes constantes que han interrumpido las entrevistas con especialistas.

Uno de los momentos en que más se escuchó la interrupción fue cuando Thais Alfaro y Daniel Céspedes conversaban de manera seria con el doctor Fabio Hernández sobre la gota.

Era tanto el ruido que se escuchaba de fondo que el periodista tuvo que hacer una pequeña aclaración sobre lo que pasaba. “En caso de que estén ustedes en casa escuchando un par de mazazos, es que hay una gran construcción al frente de Televisora de Costa Rica”, manifestó el comunicador.

Después de la aclaración, siguió la entrevista, pero el ruido de golpes por la construcción continuó constantemente en el resto del desarrollo del programa.