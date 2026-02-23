‘Buen día’ se enfrenta a sensible baja: una de sus presentadoras se alejará del programa por un tiempo

Ítalo Marenco, Jennifer Segura, Natalia Monge y Daniel Céspedes son parte del elenco de presentadores de 'Buen día' de Teletica.

El programa Buen día, de Teletica, sufrirá una sensible ausencia en los próximos días; así lo confirmó una de las presentadoras estrella del espacio la mañana de este lunes 23 de febrero.

Al cierre de la edición de la revista matutina de Canal 7 y en plena celebración de su cumpleaños, Natalia Monge confirmó que no estará en el espacio mañanero durante unos días.

Según explicó, viajará a México por motivos de trabajo y por eso no podrá acompañar a los televidentes. La conductora no dio mayores detalles sobre cuánto tiempo estará fuera ni de lo que hará en tierras aztecas.

“No me van a ver en estos días porque voy a trabajar, estoy en esos preparativos”, afirmó Monge.