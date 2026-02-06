‘Buen día’ sorprendió con la incorporación de una nueva presentadora: conozca aquí quién es

Desde este viernes 6 de febrero, el programa 'Buen día' contará con la participación de una nueva presentadora.

La edición de este viernes 6 de febrero del programa Buen día, de Teletica, sorprendió al público con la incorporación de un nuevo rostro que, desde hoy, acompañará a los televidentes todos los viernes en una sección especial de la revista.

Se trata de la periodista Raquel Chaves, quien se sumó a los presentadores del programa con un espacio dedicado a noticias del espectáculo y farándula.

Raquel Chaves, nueva presentadora de 'Buen día', es productora audiovisual y periodista. Trabaja en Teletica desde el 2024. (Instagram)

La comunicadora es parte del equipo periodístico de Buen día, pero ahora se podrá ver todas las semanas en este espacio dedicado al mundo de la farándula.

Según su perfil en la plataforma LinkedIn, Chaves es periodista y productora audiovisual, y está vinculada a Teletica desde setiembre del 2024.