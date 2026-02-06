Viva

‘Buen día’ sorprendió con la incorporación de una nueva presentadora: conozca aquí quién es

La mañana de este viernes 6 de febrero, el espacio matutino de Teletica sumó un nuevo rostro a su elenco

Por Jessica Rojas Ch.
Daniel Céspedes
Desde este viernes 6 de febrero, el programa 'Buen día' contará con la participación de una nueva presentadora. (Archivo)







Buen díaTeleticaRaquel Cháves
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

