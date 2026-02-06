La penosa confesión de un presentador de ‘Buen día’ que sorprendió a sus compañeros (vea el video)

¡Otra vez! El presentador Daniel Céspedes, figura del programa Buen día, tuvo una de sus ya conocidas “salidas” durante la emisión del espacio matutino de Teletica, emitido este viernes 6 de febrero.
Céspedes tiene acostumbrado al público seguidor del programa a que en muchas ocasiones tiene intervenciones muy curiosas, algunas divertidas, como la revelación que hizo este viernes durante una clase de aeróbicos que estaba recibiendo junto a sus compañeros.
Mientras todos realizaban la coreografía del ejercicio, siguiendo a la instructora, Céspedes dijo algo que a muchos podría apenar, pero a él no: “Ustedes saben que, ahora que recuerdo, no me puse desodorante”.
La declaración provocó las risas en el set y, de inmediato, su compañero Ítalo Marenco le ofreció una solución: “Yo tengo ahí”, dijo, y Céspedes le pidió que le regalara.
Todas las mañanas Buen día entretiene al público con sus entrevistas y actividades, pero los presentadores muchas veces son los protagonistas de momentos relajados que divierten a los televidentes.