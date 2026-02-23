‘Buen día’ no empezó como de costumbre y una de sus presentadoras se llevó una gran sorpresa

El ambiente en la revista matutina 'Buen día', de Teletica, siempre es ameno entre sus presentadores.

La mañana de este lunes 23 de febrero, el programa Buen día, de Teletica, inició de una manera diferente, en especial para una de las presentadoras del espacio, quien recibió una sorpresa por parte de sus compañeros de elenco.

Al empezar la revista matutina de Canal 7, Ítalo Marenco, Jennifer Segura, Natalia Monge y Daniel Céspedes se encontraban en el jardín. Casi de inmediato, Natalia recibió una felicitación por parte de los demás porque está de cumpleaños.

El primero en felicitarla fue Céspedes; de inmediato, los demás se apuntaron a cantarle cumpleaños feliz a la conductora e imitadora.

En 'Buen día' le celebraron el cumpleaños a Natalia Monge

“Nada me hace más feliz que celebrar el cumple un día que tengo que trabajar, porque me rodeo de la gente que quiero”, manifestó Monge.

Después de sus palabras, Segura afirmó que para ella es un privilegio trabajar al lado de Natalia. Ítalo, por su parte, expresó su admiración por ella como mujer, como profesional y como mamá. Natalia está celebrando sus 41 años.