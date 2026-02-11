Periodista de ‘Buen día’, de Teletica, está preocupada por una enfermedad que sufre

Carolina Monge, periodista de 'Buen día', de Teletica, se convirtió en madre primeriza a finales del 2025.

La periodista de Buen día, Carolina Monge, vive llena feliz la maternidad y goza cada momento junto a su pequeña hija Mariana, quien nació en diciembre. Sin embargo, en medio de cada risa de su bebé, la comunicadora enfrenta una situación de salud que la tiene preocupada.

Según contó en sus redes sociales, padece una dermatitis que está afectando sus manos. Monge publicó un video en sus historias de Instagram donde muestra las marcas de esta enfermedad que, según dijo, comenzó a manifestarse desde los últimos días de su embarazo.

Agregó que no ha podido cuidar mucho la afectación, ya que desde que nació la bebé, ella se lava las manos “al menos cada 30 segundos”.

Monge aprovechó la publicación para preguntarles a sus seguidores por consejos para atacar la dermatitis, que específicamente se le nota mucho más en los nudillos.