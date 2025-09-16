Periodista de Teletica cuenta cómo ‘un desconocido en Nueva York le reveló que estaba embarazada’

Carolina Monge y su esposo Víctor Barrantes están a la espera de su primer hijo. Ella es periodista de Buen día de Teletica.

La periodista de Teletica, Carolina Monge, disfruta su etapa como madre y revela constantemente detalles de esta experiencia junto a su esposo. En esta ocasión relató cómo “un desconocido en Nueva York le reveló que estaba embarazada”.

“Esta es una historia llena de señales lindas que recibimos para darnos cuenta de que Mariana ya estaba en mi vientre”, escribió Monge al iniciar su narración.

Recordó que, tiempo antes de enterarse de la noticia de su embarazo y previo a ese viaje a Estados Unidos, en mayo, su esposo, Víctor Barrantes, soñó que ella esperaba un bebé y que sería una niña.

Esa fue la primera señal que anunciaba el camino hacia una nueva etapa.

La segunda ocurrió en Nueva York. “Un señor asiático, de unos 70 años, me detuvo y me dijo: ‘Usted tiene un brillo en los ojos muy especial. No hay manera de no verlo en medio de tantas personas. Es algo muy, muy especial’. En ese momento pensé: ‘Fijo estoy embarazada’”, relató.

Posteriormente, narró más hechos que reforzaron esa sensación.

“Fui a una joyería y me encantó un anillo. Me lo probé y era de mi talla. Tenía una ola, un corazón y otra ola. No lo compré”, escribió.

Carolina Monge y Víctor Barrantes se enteraron de su embarazo durante unas vacaciones en Nueva York, tras recibir la 'luz verde' de sus médicos para intentarlo. (Cortesía)

Después regresaron a la tienda para cargar un celular. El anillo ya no estaba en la urna. Carolina consultó por él y recibió una respuesta inesperada.

“En ese momento me dijeron: ‘El anillo es de la colección del Día de la Madre. No tiene olas. En realidad es una letra M, un corazón y otra M. Dice MOM’ (mamá en inglés). Me dio un microinfarto y ni siquiera cargamos el celular”, relató.

Finalmente, comentó que luego de tantas señales se realizó la prueba, la cual dio positiva.

Monge cerró su mensaje con un agradecimiento. “Dios siempre nos sorprende con más de lo que pedimos o imaginamos. Yo le había pedido que, si algún día quedaba embarazada, me lo mostrara con algo lindo, no con achaques”, concluyó.