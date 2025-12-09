Periodista de Teletica enfrenta un proceso complicado en su embarazo; esto es lo que sucede

Carolina Monge y su esposo Víctor Barrantes están a la espera de su primer hijo. Ella es periodista de 'Buen día' de Teletica.

Carolina Monge, periodista de Buen día, de Teletica, asume en los últimos días un proceso complicado en su embarazo, aunque lo hace con todas las buenas vibras para pronto recibir a su hija Mariana.

La comunicadora compartió la situación con sus seguidores en Instagram. Reveló que en los últimos días se ha dedicado a mantener a su bebé con las mejores condiciones en su vientre, ya que hace aproximadamente un mes y medio el doctor detectó que la bebé no estaba creciendo al ritmo esperado, debido a una condición en la placenta.

“Esto encendió todas las alertas. Nos refirieron al Hospital México y desde entonces tenemos dos chequeos semanales, decenas de controles, exámenes y una indicación muy concreta de descansar, comer mucho y brindarle a Mariana y a mí misma, el mejor entorno posible para crecer”, manifestó la periodista.

Además, agregó que la situación que está experimentando no ha sido fácil y que, por el contrario, ha sido retadora por asimilar tanta información, así como lidiar con la angustia y el miedo.

Sin embargo, la mamá se mostró entusiasta y esperanzada en que todo saldrá bien a partir de los cuidados y el seguimiento médico, así como por la fe que la mueve: “Ha sido un camino lleno de milagros, con ángeles que nos han sostenido de formas extraordinarias. Cada semana que completamos es una victoria y cada gramito que Mariana gana es una fiesta”.

Por último, Carolina confirmó que el nacimiento de su bebé debe ser entre las semanas 36 y 37 de gestación y que se espera que su peso sea bajo.

“Yo siempre le digo a Dios que él puede ‘inflarla’ en segundos como palomita de maíz. Dios sabe que nuestro mayor anhelo es llegar lo más lejos posible para que el nacimiento de ella sea seguro”, escribió la periodista, demostrando su fe en que todo va a salir bien.