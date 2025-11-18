Periodista de Teletica habló sobre su embarazo e hizo una recomendación; esto fue lo que dijo

Carolina Monge, periodista de 'Buen día' de Teletica, espera a una bebé que se llamará Mariana.

Carolina Monge, periodista de Buen día, de Teletica, compartió una actualización sobre su embarazo, ya que se encuentra en el último trimestre de esta etapa.

Su compañero, el periodista Daniel Céspedes, la visitó en su oficina para conversar sobre la espera de la pequeña Mariana.

“¿Cómo estás? ¿Cómo está el embarazo?”, le preguntó Céspedes mientras le llevaba unas cajetas para satisfacer los antojos, acompañado por el equipo de De boca en boca.

De inmediato, Monge respondió: “Si están embarazadas, vivan cada minuto. Yo sé que es muy cliché, que todo mundo se lo dice a uno, pero en realidad el tiempo sí se va muy rápido, de repente uno ya se ve así la pancita y es que es un proceso tan único”, dijo Monge.

Carolina Monge y su esposo Víctor Barrantes están a la espera de su primer bebé. (redes/Instagram)

La periodista agregó que, aunque se tengan varios hijos, cada embarazo es especial, por lo que recomienda a las mujeres disfrutar al máximo ese periodo.

Otros compañeros de trabajo comentaron que han cuidado mucho de Monge durante su embarazo y, entre risas, contaron que ellos también han tenido antojos.

La periodista tiene alrededor de siete meses de gestación. Anunció la noticia de su dulce espera en julio y, en agosto, reveló que la concepción de su bebé fue gracias a la intermediación de la Virgen de los Ángeles.