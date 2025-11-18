Figura de Teletica comparte dura noticia sobre salud de su hija: ‘Ocupé tres semanas para asimilar la tristeza’

La actriz de Teletica Sany y su esposo atraviesan una dura lucha por la enfermedad de su hija Camila.

La actriz Sandra “Sany” Solórzano, de ¡Qué buena tarde!, de Teletica, compartió una dura actualización sobre la salud de su hija Camila, quien desde hace siete años padece un síndrome de fiebre recurrente sin diagnóstico definitivo.

Sany y su esposo, el periodista deportivo Diego Brenes —exintegrante de Teletica Deportes y exdirector administrativo de la Federación Costarricense de Fútbol—, recibieron los resultados del Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona, España, donde desde el año pasado investigan la causa del padecimiento.

Pese a la esperanza de encontrar una cura, los médicos no lograron esclarecer el origen de los síntomas.

“Seguimos con el diagnóstico de síndrome Pfapa o Marshall, pero con otros síntomas que no se supone que da este síndrome, como lo han sido las llagas en la piel, entre otros. Por ahora no se llega a una respuesta concreta, como esperábamos”, compartió Solórzano en Instagram.

Camila fue sometida a una cirugía recomendada para reducir las crisis, pero no tuvo el resultado que se esperaba. “Por eso tantas dudas, inconsistencias porque Cami no presenta un Pfapa ‘normal’; cada día son cosas diferentes“, agregó la actriz.

La familia mantiene la fe y seguirá buscando una solución, con apoyo del Hospital Nacional de Niños. (Tomada de redes sociales)

Proceso emocionalmente difícil

Las crisis de la menor continúan apareciendo cada semana y media, con dolor, fiebre y síntomas que alteran la rutina de la niña. Ante esto, Sany reconoció el impacto emocional que ha generado la situación.

“Uno siempre guarda la esperanza de un giro positivo… Haber recibido estos resultados fue muy doloroso. Ocupé tres semanas para asimilar la tristeza y el dolor”, confesó.

A pesar de todo, la familia mantiene la fe y seguirá buscando una solución, con apoyo del Hospital Nacional de Niños, del equipo médico en Barcelona y, posiblemente, de especialistas en Estados Unidos el próximo año.

Tras meses de estudios y viajes, decidieron permitir que Camila descanse el resto del año.

“En España nos dicen que podemos seguir estudiando el año entrante, para llegar a una respuesta en algún momento, pero eso será más adelante si Dios lo llega a permitir”, añadió.

Sany cerró su mensaje agradeciendo las muestras de apoyo y solidaridad recibidas durante este proceso.