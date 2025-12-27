Periodista de Teletica habla del duro momento que vive con su hija recién nacida: ‘Continúa en el hospital’

Carolina Monge, periodista de Buen día de Teletica, dio una actualización sobre su hija recién nacida, luego de un embarazo más que retador, debido a una condición en la placenta que impactó en el crecimiento de la bebé.

Junto a su esposo, Monge subió una fotografía en la que confirmó que su hija sigue hospitalizada. Pese a que aseguró que la niña está perfecta de salud y agradeció el apoyo que ha recibido, no ocultó que esta situación ha sido difícil de afrontar.

“Continúa en el hospital para ganar peso. Es muy duro no tenerla en casa aún, pero vemos la mano de Dios en todo y estamos muy agradecidos y llenos de confianza. ¡Gracias por sus oraciones!”, comentó.

Anteriormente, la presentadora comunicó que aproximadamente un mes y medio antes del nacimiento, el doctor detectó que la bebé no estaba creciendo al ritmo esperado, debido a una condición en la placenta.

“Esto encendió todas las alertas. Nos refirieron al Hospital México y desde entonces tenemos dos chequeos semanales, decenas de controles, exámenes y una indicación muy concreta de descansar, comer mucho y brindarle a Mariana y a mí misma, el mejor entorno posible para crecer”, manifestó la periodista.

Esta situación hizo que la hija de Monge naciera, con peso bajo, entre las semanas 36 y 37 de gestación, cuando lo regular es que suceda en la semana 40.