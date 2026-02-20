Lo que parecía inofensivo terminó asustando a los presentadores de ‘Buen día’ (video)

La edición de 'Buen día' de este viernes 20 de febrero tuvo un momento que puso en aprietos a los presentadores de la revista matutina de Teletica.

La mañana de este viernes 20 de febrero, los presentadores de Buen día, de Teletica, vivieron momentos incómodos, todo por culpa de un árbol de la casa donde se graba la revista matutina de Teletica.​

Al inicio del programa, Nancy Dobles, Thais Alfaro, Jennifer Segura, Daniel Céspedes, Natalia Monge e Ítalo Marenco mostraron la situación que los puso en aprietos más temprano, cuando iban llegando al canal.​

Lo que sucedió es que Marenco, fiel a su estilo bromista, se vistió con un traje de árbol, se escondió y decidió darles un buen susto a sus compañeros. Las reacciones quedaron grabadas en cámaras, con la complicidad de los trabajadores de la producción del programa.​

El resultado fueron momentos de susto, de reacciones fuertes y hasta de palabras altisonantes, pero al final hubo muchas risas.​

Vea el divertido momento a continuación.