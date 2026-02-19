Nancy Dobles rompió el protocolo en ‘Buen día’ por este importante motivo

El carisma de Nancy Dobles en 'Buen día' hace que constantemente se salga del libreto del espacio y sorprenda al público.

Fiel a su carisma, la presentadora Nancy Dobles volvió a salirse del protocolo de Buen día para darle un detalle muy especial a una de las personas más importantes de su vida.

Al inicio del programa matutino de Teletica, Dobles hizo un pase en vivo desde las afueras del canal para promover la campaña de recolección de útiles de Canal 7, pero aprovechó el espacio para dedicarle unas palabras de amor y felicitación a su hijo Gabriel Drew, quien este 19 de febrero está de cumpleaños.

El joven celebra sus 19 años y su mamá no pudo dejar de felicitarlo en vivo. Además, en redes sociales, Nancy también publicó una fotografía del joven con un sentido mensaje: “Mi Gabriel bello, deseo de corazón que siempre la vida te sorprenda con momentos maravillosos. Te amo con todas mis fuerzas, Gagita”, escribió la conductora.

Hace unos días Nancy también celebró en el programa el cumpleaños de su mamá.

Teletica hace colecta de útiles

En medio de las felicitaciones, Nancy dio información muy importante sobre la colecta de útiles escolares que realiza Teletica.

La idea es que el público haga donaciones de cuadernos, lápices y otros artículos necesarios para ayudar a estudiantes de bajos recursos de cara a la entrada a clases.

Frente al Estadio Nacional, Canal 7 tiene un puesto donde personeros de la empresa están recibiendo las donaciones.