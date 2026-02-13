‘Buen día’, de Teletica, sufre la sensible baja de uno de sus presentadores: esta es la razón

La revista matutina 'Buen día' de Teletica cuenta con varios presentadores que acompañan a los televidentes todos los días.

La revista matutina Buen día, de Teletica, vive una sensible baja con la ausencia de uno de sus presentadores estrella.

Este viernes 13 de febrero fue notable que Ítalo Marenco no acompañó en el set del programa mañanero a sus compañeros; pero, ¿cuál es la razón de su ausencia?

Según mostró el propio Ítalo en sus redes sociales, se encuentra de viaje con su esposa, Cindy Villalta, y su hija, Irene. La familia se encuentra en Cancún aprovechando unas vacaciones y, además, según explicó el presentador, también conocerán un famoso hotel de la localidad.

Como es su costumbre, Marenco ha compartido con sus seguidores parte del viaje; incluso mostró cómo se topó con una boda estilo hindú a la cual, dijo, quería “colarse”. Enseñó también las bellas playas del lugar, la comida del hotel y lo bien que la está pasando en México.