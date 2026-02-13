Viva

‘Buen día’, de Teletica, sufre la sensible baja de uno de sus presentadores: esta es la razón

En la edición matutina de este viernes 13 de febrero se extrañó la presencia del querido conductor

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Buen Día logo
La revista matutina 'Buen día' de Teletica cuenta con varios presentadores que acompañan a los televidentes todos los días. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Buen díaTeleticaÍtalo Marenco
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.